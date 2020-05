Del futbol a la F1: el ex América que se volvió entrenador de Checo Pérez

Muchos aficionados en el mundo motor deben enfrentar el prejuicio de quienes dicen que el automovilismo "no es un deporte", minimizando la enorme preparación física y aeróbica que realizan los pilotos profesionales, que por cierto no puede estar en manos de cualquiera, sino de los preparadores físicos mejor calificados para la tarea; es el caso de José canales, que pasó de futbolista a coach del mejor automovilista de México: Sergio Pérez.

“Fue muy retador y emocionante, porque cuando empecé con él salí de zona de confort y me puso a prueba para demostrar lo que me pedían y me gustan los retos. Esto me vino muy bien y seguimos trabajando en su carrera”, contó Jo a ESPN Digital, donde también detalló que conoció a Checo mientras trabaja junto a Chicharito Hernández en el gimnasio de Pérez.

Canales comenzó su carrera en el deporte como jugador de las fuerzas básicas del América, donde soñaba con llegar al primer equipo, algo que pese a no concretarse no sería el fin de su vida deportiva, sino el inicio de una nueva. Tras titularse como preparador físico, Jo buscó seguir perfeccionándose para entregar el mejor entrenamiento al hombre de Racing Point y a todos sus pupilos.

“Me he certificado en biomecánica en Miami y lo que busco es encontrar cómo se mueve el cuerpo humano en base al deporte. Me gustan las demandas físicas que tiene ‘Checo’ en su deporte, los golfistas con los que trabajo en el suyo, un torero que tengo igual y al igual triatletas”, aseveró el profesional de 32 años, y envió un tapabocas a quienes dicen que los pilotos no son deportistas:

"La persona que lo maneja trabaja con el tiempo y desgaste por la temperatura, por lo que genera una situación de estrés, que igual te da una demanda física. Lleva a soportar las fuerzas ‘G’ que lleva cuerpo especialmente cuello y brazos. Son movimientos perfectos para seguir la línea y la demanda y desgaste es igual”, y agregó: "Dicen “¿Cómo se va a cansar si está sentado?”, pero el desgaste físico es muy alto”, finalizó Canales.

