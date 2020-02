La semana de entrenamiento en Pumas UNAM ya comenzó y todos los cañones apuntan a lo que será la disputa de la sexta jornada del Clausura 2020 de la Liga MX ante Toluca.

El encuentro se llevará a cabo el próximo domingo en el Estadio Nemesio Diez y tendrá inicio a las 12 del mediodía. Algo que ambos equipos suelen realizar cuando son locales en la altura.

Ante esta situación, Juan Ignacio Dinenno, flamante refuerzo de los Universitarios, reconoció que jugar bajo esas condiciones signifca un plus: "Seguramente, los equipos que no esté acostumbrados a hacerlo les va a costar. Lo van a sufrir. Y nosotros también tenemos que aprovechar ese tipo de ventaja".

"Las condiciones no son de lo más comunes pero una persona de alta competencia se puede adaptar tranquilamente", aseguró el argentino en conferencia de prensa.

En la situación personal, la nueva incorporación de los auriazules confirmó que ya vivió momentos similares en otros equipos en los que estuvo: "A mí me tocó vivirlo también en Ecuador. En Colombia no, no se juega al mediodía. Pero conozco las condiciones".

