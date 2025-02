Al día de hoy, ver a un peruano ser tapa en el mercado internacional es bastante complicado por todo lo que implica el nivel peruano. Aunque siempre hay quienes se salen del molde para bien, como es el caso reciente de Piero Quispe. Quien no jugó de titular con los Pumas de la Liga MX, pero aun así, al cuadro universitario le dio la alegría más grande del fin de semana. Con un soberbio golazo se mostró como salvador del cotejo.

¿Cómo fue el golazo de Piero Quispe?

Frente al contra Mazatlán en el Estadio Olímpico Universitario en un duelo más por el Torneo Clausura de la Liga MX 2025. El volante peruano de los Pumas de la UNAM fue suplente, ingresó en la segunda parte del cotejo para darle un respiro a su equipo. Siendo el gran protagonista por el tremendo remate que sacó al último minuto. Para vencer al portero rival y desatar la locura absoluta en la capital mexicana. Ganándose la admiración y respeto de los hinchas ansiosos en la tribuna.

¿A quién le dedicó Piero Quispe su golazo?

Después del partido, Piero Quispe contó su motivación por este logro obtenido: “Estoy feliz. Mi gol llegó tras un centro: Alí me hizo el pase y logré anotarlo. Sentí una gran emoción porque hoy es el cumpleaños de mi papá, y desde que entré al campo, le pedí a Dios que me concediera este gol”. Comentó el volante ex Universitario de Deportes tras conseguir el triunfo por la mínima diferencia. Los Pumas le ganaron al Mazatlán por 1-0, gracias al talento puro del volante de la Selección Peruana.

Piero Quispe celebrando su gol. (Photo by Agustin Cuevas/Getty Images)

Los propios Pumas UNAM en las redes sociales, saludaron el accionar del peruano con un post bastante fraterno: “Apareció con la varita mágica”. Siendo automáticamente tendencia gracias al cariño recibido por los hinchas mexicanos. Que ahora piden su titularidad absoluta, que no esté más en la banca, y valoren el trabajo que puede hacer en cancha. Lo cual termina siendo positivo para un joven futbolista que está buscando consagrarse a nivel internacional, dentro del difícil mundo del fútbol mundial.

¿Cuánto gana Piero Quispe?

Piero Quispe gana 25 mil dólares mensuales en México, según Salary Sport. Llegando para la temporada 2024, y teniendo contrato hasta diciembre del 2026, si cumple todo su contrato se llevará 900 mil dólares, aproximadamente. Al día de hoy es uno de los jugadores con mayo regularidad en el cuadro capitalino. Con un contrato vigente, buscará volver a ser titular indiscutible en el equipo felino.

Piero Quispe el protagonista de Pumas. (Photo by Agustin Cuevas/Getty Images)

¿Hasta cuándo tiene contrato Piero Quispe en Pumas?

Piero Quispe firmó con los Pumas de México hasta diciembre del 2026. Llegando proveniente de Universitario, el volante de Perú de 22 años tendrá así su primera experiencia internacional. Después de ser campeón nacional con el cuadro crema, probó suerte en la Liga MX y lo está haciendo bastante bien. El canterano crema ahora tendrá la misión de mantener una regularidad que le sirva de crecimiento profesional.

