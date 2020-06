¿Dónde están hoy los jugadores que brillaron hace 6 años con Pachuca?

Fue allá por el Clausura 2014 cuando Pachuca brilló con la presencia de grandes jugadores como: Hirving Lozano, Erick Gutiérrez y Rodolfo Pizarro, que luego de obtener el éxito con los Tuzos, fueron vendidos a grandes equipos y ayudaron económicamente al club con grandísimos ingresos: 56 millones de dólares.

Las principales estrellas de aquella generación, Hirving Lozano y Erick Gutiérrez, dieron el brinco a Europa. Por un lado, Chucky Lozano fue comprado por el PSV de Holanda en el 2017 a cambio de 18 millones de dólares. Un año después, Guti fue incoporado por el mismo equipo, a cambio de 9 millones.

Sin embargo, para estos jugadores no ha sido fácil su estadía por suelo europeo. Hirving brilló con el conjunto granjero, junto a Guti, y fue vendido a Nápoli en la temporada 19-20, donde no ha encontrado la regularidad y el técnico Gennaro Gattuso ha dejado en claro que no cuenta con el mexicano.

Por la otra parte, Erick Gutiérrez sufrió la partida de su mejor amigo y antes de la cancelación de la temporada en Países Bajos perdió la confianza del técnico.

Otra gran figura de aquel momento fue Rodolfo Pizarro. El mexicano brilló en los Tuzos y fue comprado por Chivas a cambio de 15 millones de dólares. Luego, fue nuevo fichaje de Monterrey, donde se consagró en la Liga MX y su gran rendimiento lo llevó a ser nuevo jugador de Inter Miami, equipo de la MLS.

