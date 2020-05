Duelo explosivo: Jesús Barrón provocó a Nahuel Guzmán y el Patón lo desafió en el FIFA 20

Este jueves, Nahuel Guzmán, representente de Tigres en la eLiga MX, fue protagonista de la victoria 7-4 frente a Rayados. El Patón se lució notablemente contra un Eric Cantú que nunca pudo encontrarle la vuelta al trámite del partido.

Si bien el portero recibió elogios, también fue víctima de ciertos cuestionamientos. El periodista Jesús Barrón se mostró desconfiado con que el Patón haya levantado tan rápido su nivel de jugabilidad y puso en duda que el hombre felino sea realmente quién manipule su joistick.

Muy sospechoso el NIVEL TOP de Nahuel en los controles, quien sabe cómo le hizo para mejorar tanto... me encanta jugar FIFA y le muevo 2-3, no se puede mejorar tanto en tan poco tiempo... lo que es un hecho es que hoy eTigres humilló a eRayados 7-4 — Jesús Barrón (@BarronSports) May 28, 2020

El Patón agarró el guante y lo desafío: "Cuando quieras... Búscame". Pero, fiel a su estilo, el comunicado de Multimedios respondió irónico: "Te tomaré la palabra. Tú desde tu casa o si gustas venir a Canal 6, serás bien recibido. El único requisito es que se vea quién mueve los controles...".

Te tomaré la palabra, tú desde tu casa o si gustas venir a Canal 6, serás bien recibido (como simpre). El único requisito es que se vea quien mueve los controles...#BarronSports mi user — Jesús Barrón (@BarronSports) May 28, 2020

Pero no quedó no todo ahí, ya que el argentino redobló la apuesta: "Ya querés armar show en tu cana. No, agregamos que te saco a bailar cuando quieras y lo grabamos por Twich. De paso sumas algunos seguidores".

Ya querés armar show en tu canal ����‍♂️. Naaaaa, agregame que te saco a bailar ���� cuando quieras y lo grabamos x twitch ��...de paso sumas algunos seguidores... — Nahuel.I.Guzman (@PatonGuzman) May 28, 2020

Lo que resta es saber si realmente podrá concretarse el juego entre el periodista y el guardametas. No sabemos cuál puede ser el resultado final, pero sí podemos decir que seguramente se van a sacar chispas para ganar.

Lee También