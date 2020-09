Eduardo Vargas se habría perdido el partido ante Querétaro por "andar de huevas"

Con victorias ante Santos Laguna y Querétaro en el Estadio Universitario, Tigres UANL demostró que está preparado para dar pelea en la recta final de la fase regular del Guard1anes 2020 de la Liga MX. Es cierto, los cuatro primeros se despegaron del resto, pero el cuadro de Nuevo León no bajará los brazos.

Gran parte de este cambio de actitud del plantel profesional de los Felinos se debió a las decisiones de Ricardo Ferretti. Fiel a su estilo, el experimentado entrenador tuvo el pulso suficiente para marginar de las últimas convocatorias a jugadores relevantes como lo son Luis Quiñones y Eduardo Vargas.

El caso del colombiano se justificó por una reacción inapropiada al momento de ser reemplazo en Guanajuato contra León, sumado al guiño que le envió a Toluca en las redes sociales. Pero, ¿qué sucedió con el chileno? San Cadilla ventiló detalles en la edición de Grupo Reforma que salió este lunes.

"Me cuenta mi Judas Felino que, en los entrenamientos de la semana, Edu fue regañado constantemente por el señor Ricardo Ferretti de Oliveira. Sí, lo castigó por andar de flojo. 'El Viejo le gritaba que tenía que correr y dar el máximo en la cancha', me contó", filtró el columnista en la tirada de esta mañana.

Tuca ya lo hizo con Quiñones, Vargas y también con Carlos Salcedo, cuando se fue en un viaje express a disfrutar de las playas de Cancún. Se acerca el clásico regiomontano contra Rayados de Monterrey y es una verdadera incógnita si seguirá marginándolos de las convocatorias del equipo.

