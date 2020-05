El Clásico número uno de América es contra Chivas; los demás son moda: Zague

Luis Roberto Alves no sólo es el máximo goleador en la historia del América, sino que también es el jugador que más veces estremeció las redes cuando las Águilas enfrentaron a su más grande rival, las Chivas, gracias a sus 10 anotaciones, por lo que si existe una voz autorizada para hablar del Clásico Nacional esa es la del mismísimo Zague.

En entrevista exclusiva para Bolavip México, el exfutbolista se confesó un 'romántico', pues asegura que el duelo ante el Rebaño siempre va a ser el más importante para el cuadro azulcrema por la historia que han escrito en el futbol mexicano, por lo que aseguró que la rivalidad ante Tigres o Rayados sólo se trata de una moda que no le alcanza para ser un 'Clásico'.

"Nadie me va a decir lo que es jugar un Clásico, nadie va a poder interpretar mejor de lo que yo lo viví en carne propia. Para mí esos partidos (ante Chivas) eran únicos y mis números hablan por sí solos y de cómo los encaraba. Cada quién trata de hacer su mejor papel en esos partidos, dar lo mejor de sí y siempre va a existir esa pasión, siempre va a existir esa rivalidad", relató Zague, quien vistió por 13 años la camiseta azulcrema.

"Hay momentos futbolísticos en que los equipos llegan mejor, enrachados, hay momentos en que ambos conjuntos llegan en mejores circunstancias, tanto América como Guadalajara, ambos demostrando su calidad, pero sobre todo tratando de defender a esa historia tan rica e importante, por más que quieran decir que el nuevo Clásico es el América-Tigres o América-Monterrey", añadió.

"Han sido equipos que han dominado y han sido constantes en los últimos años y tienen su chiste, por supuesto, en esa constancia, han generado esa rivalidad que se ha acrecentado, que se ha intensificado por las constantes Finales, o enfrentamientos que han tenido, porque los equipos buenos tarde o temprano se van a terminar enfrentando, es una teoría lógica en cualquier torneo y más en el futbol mexicano por cómo se desarrolla la Liguilla o la Conchampions, pero nada se va a igualar al Clásico Nacional", explicó el ídolo azulcrema.

Y es que incluso, el ahora comentarista de TV Azteca dejó claro que hay tres partidos que los americanistas nunca quieren perder y son ante Chivas, Cruz Azul y Pumas, los considerados equipos grandes del futbol mexicanos, por lo que esos enfrentamientos sí son considerados como Clásicos.

"Los otros Clásicos que se pueden llamar para el América, que son importantes, son contra Cruz Azul, el Clásico Joven, y el famoso Clásico contra los Pumas, esos son los tres partidos más importantes que a ningún americanista le gusta perder, ya después vienen otras rivalidades más de moda o de momento como las de Tigres, pero el Clásico (ante Chivas) es el número uno y es el Cásico Nacional", sentenció con autoridad el exmundialista mexicano.

"Porque no solamente es Nacional, pasa fronteras, llega a Estados Unidos, a Centroamérica, o en mi época, en Brasil de lo poco que se hablaba de futbol mexicano, casi nada, cuando mis papás se enteraban de algo, porque no había internet, era el resultado del Clásico Nacional, América-Chivas; en Argentina, donde inclusive muchos compañeros míos, argentinos que jugaron ese Clásico, saben perfectamente lo que estoy diciendo", argumentó.

¿El Clásico Nacional ha perdido calidad?

“No, no creo. Por supuesto que aquellos que son románticos y hasta me podía incluir, hay que ser realistas, el Clásico va a seguir existiendo siempre, y cada generación que pueda defender, que tenga ese privilegio, que tenga esa suerte de jugar ese partido, siempre van a tratar de hacerlo de la mejor manera posible, dando lo mejor de sí.

"Hay que analizar mas profundamente en cuanto a técnica, calidad, capacidad, compromiso y pasión. No es por levantar la bandera, tuve la fortuna de jugar con el jugador que más Clásicos disputó, Cristóbal Ortega, y con el segundo, Alfredo Tena y Germán Villa, otro canterano que entendió perfectamente y que lo admiro mucho, esa generación de Cuauhtémoc (Blanco) y después vengo yo".

