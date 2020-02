El 14 de febrero también trae tristes recuerdos para los amores que no pudieron ser, sobre todo cuando se presumían perfectos, como en un cuento de hadas.

Tal es el caso de varias parejas en el mundo del deporte, las cuales tenían acostumbrados a sus seguidores a derramar miel cada que se les veía juntas o en las redes sociales, pero un mal día decidieron ponerle fin a su relación.

Es por ello que aquí recordamos algunos ejemplos, en la nota triste del Día de San Valentín.

Javier Hernández y Lucía Villalón

Una de las parejas más queridas y admiradas del medio fue la protagonizada por el futbolista mexicano y la periodista española, sin embargo a escasos meses de casarse decidieron terminar su relación de tres años, en 2017. Lucía lo acusó de desleal y Chicharito nunca habló al respecto, aunque todo mundo fue testigo de sus fotos al lado de Camila Sodi.

Ahora, el delantero está casado con Sarah Kohan, con quien tuvo a su hijo Noah.

Giovani dos Santos y Belinda

El ahora jugador del América y la cantante fueron una de las parejas más famosas y más polémicas del medio. En 2010, Belinda hizo oficial su ruptura, sin emabrgo, años después no dejaban de mandarse indirectas que hacían sospechar a muchos que aún quedaba algo de amor entre ellos.

Saúl Álvarez y Marisol González

Otro amor que no pudo concretarse fue el del boxeador mexicano con la ex conductora de Televisa Deportes, ya que en 2011 Marisol confirmó que finalizó su relación y que incluso le devolvió el anillo de compromiso debido a que ya no habría reconciliación. Y así fue.

Guillermo Ochoa y Dulce María

Uno de los amores juveniles más lindos que recordamos es el del portero del América y la cantante. Fue un amor fugaz, pues los compromisos de Memo con las Águilas y las giras de Duce con RBD en pleno apogeo terminaron con la relación en tan sólo algunos meses.

Patty López y Cristian Scoponi

El amor entre la ex conductora de TV Azteca y el fisicoculturista de los Pumas sí los llevó al altar luego de más de tres años de novios, no obstante su matrimonio duró apenas seis meses, pues Patty confirmó su divorcio en agosto de 2019. Los rumores apuntaron a una infidelidad por parte de la presentadora, pero ella lo negó de inmediato.

Paola Espinosa y Rommel Pacheco

Eran la pareja de Oro, clavadistas ambos, quienes además de compartir entrenamientos y competencias, compartían un lindo amor que dio inicio en 2003, sin embargo en 2015 la atleta anunció de manera oficial el final de su relación. En 2016 polémica estalló en redes sociales, luego de que la medallista olímpica confirmara su noviazgo con Iván García, compañero de disciplina de ambos y con quien ahora tiene una hija.

Cristiano Ronaldo e Irina Shayk

Una de las parejas que estremeció el mundo del futbol y el espectáculo con su ruptura fue la del delantero portugués con la bella modelo rusa. En 2015 decidieron terminar su noviazgo luego de cuatro años de relación, las versiones no oficiales apuntaban a que el crack luso quería una mujer a su lado de tiempo completo, sin embargo Irina no estuvo dispuesta a abandonar su carrera.

Neymar y Bruna Marquezine

Apenas hace un año, el polémico jugador del PSG terminó definitivamente su relación con la actriz brasileña, con quien había comenzado un noviazgo en 2013. Las redes sociales especulaban que la ruptura se produjo por fines políticos, sin embargo ella lo negó.

