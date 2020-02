Cada vez que culmina un mercado de pases en México es época de balances, con América como uno de los habituales animadores en los debates mediáticos.

En La Última Palabra, por Fox Sports, los integrantes del panel tuvieron diferencias a la hora de opinar de las incorporaciones del club de Coapa, con el Presidente Deportivo Santiago Baños a la cabeza.

Comenzó el periplo de Santi Cáseres ���� en #América �� y sus compañeros nuevos lo recibieron de manera "cariñosa" ������https://t.co/mqIT5eA5yo — América Monumental (@AmeMonumental) January 31, 2020

El que arrancó fue Gustavo Mendoza: "Es un equipo que deportivamente llegó a un tope en la Liguilla y no obtuvo el objetivo de ser Campeón, anímicamente le ha costado; físicamente le ha costado porque no pudo hacer la pretemporada y se notó en el partido contra Tijuana".

"Los refuerzos llegaron tarde, no son refuerzos del nivel que uno esperaría para un equipo como América y no creo que para este mismo semestre se puedan acoplar", agregó.

Por su parte, Eduardo "Yayo" De La Torre señaló con más optimismo: "Para América en esta temporada la posibilidad es reducida, pero yo celebro este tipo de armados de un equipo, donde ya no nada más se va a las estrellas como único recurso para ser campeón. Que dicho sea de paso, las últimas dos contrataciones estrellas no le funcionaron bien. Entonces esta nueva fórmula me agrada".

Lee También