El especial saludo de Jorge Pietrasanta a Chicharito por su cumpleaños

Un 1 de junio pero de 1988 nació en Guadalajara uno de los mejores delanteros de la historia del futbol mexicano. Hablamos, por supuesto, de Javier Hernández, quien hoy está de festejo y el mundo del deporte se rinde a sus pies para saludarlo.

Para Jorge Pietrasanta no es una fecha más y por eso aprovechó el espacio que tiene en ESPN para dedicarle una columna al atacante que hoy juega en Los Angeles Galaxy. El periodista lo llenó de elogios y aprovechó para tundir a Juan Carlos Osorio.

"En el cumpleaños 32 del 'Chicharito', además de felicitarlo, quiero agradecerle por tantas emociones que me ha despertado al narrar sus partidos y sus goles. Tú no vendes humo Javier, has demostrado tu valor en la cancha, superar a Jared como goleador de la selección solamente lo consigue un crack", apuntó el comentarista.

Más adelante, Pietrasanta liquidó al ex DT del Tri: "Vende humo es otro, arribó a México, empezó a hablar y 'mareó' a muchos, los embelesaba con su palabrería. “Ahora sí hablamos de fútbol en las conferencias de prensa” , decían. Y llegó el Mundial 2018, ya conocemos la historia".

"CHing... cosas han pasado por tu mente. Imaginas, y eso te ha hecho ser goleador histórico del Tri. CHocas a muchos, tener detractores es parte del éxito. A México sorprendiste con tu fichaje en Inglaterra. Reconocido en el mundo por tu oportunismo en el área. Innato tu talento y olfato de portería. Todos, aunque lo duden, vibramos con ese gol ante el Atlético de Madrid. Otros grandes momentos aún te esperan en tu fructífera carrera", sentenció.

