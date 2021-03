Jorge Pietrasanta descargó munición pesada contra América y Roger Martínez

El América de Santiago Solari es una máquina imparable debido a que no para de pisar fuerte en cada terreno de juego y comienza a encontrar un buen funcionamiento, a pesar de que le falte algunas figuras que se encuentran lesionadas o que están en el Preolímpico de Guadalajara. Sin embargo, la vuelta de Roger Martínez al once titular de los Azulcremas hizo estallar a Jorge Pietrasanta que no entiende por qué le siguen dando oportunidades al colombiano.

Ayer por la noche las Águilas tuvieron una dura prueba en Sinaloa donde debieron batallar para quedarse con los tres puntos frente a Mazatlán. Fue José Ortiz quien le dio la victoria al equipo de Coapa que no tuvo como titular a Henry Martin goleador del equipo.

A pesar de esto, para Jorge Pietrasanta reconoció que América tuvo puntos altos como Mauro Laínez ya que considera que el equipo de Solari encontró al jugador indicado para ocuparse por la banda izquierda. A su vez, destacó el partido de Javier Aquino que robó varias pelotas en la mitad de la cancha.

Sin embargo, el periodista de Futbol Picante estalló contra el estratega argentino luego de que haya sido titular sido titular Roger Martínez. “Lo que termino no de entender es por qué Solari prescindió de arranque a Henrry Martin, que le hizo los goles en el clásico, y mete a Roger. Ya basta de darle oportunidades a Roger que no termina pensando en casi ningún partido y hoy sucedió casi lo mismo”, expresó el reportero de ESPN.

Cabe recordar que el equipo de Santiago Solari se encuentra como líder con 28 puntos tras doce partidos de los cuales el colombiano anotó un gol en 10 partidos en los que vio minutos de acción.

