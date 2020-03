El futbolista que no fue a la Selección mexicana por el Coronavirus

Aldo Rocha viene manteniendo un nivel alto hace varias campañas, pero en este Clausura mostró su mejor versión: lleva anotados cinco goles (una cifra muy alta para un conteción) y su efectividad de pases es del 93 por ciento, la más alta de un mexicano.

El mediocampista del Morelia estaba en la carpeta de Gerardo Martino para los juegos amistosos de México ante República Checa y Grecia, pero el sueño se frustró.

"Me dijeron en el partido contra Xolos de local y el de Pumas, que ganamos en el Olímpico de Ciudad Universitaria, que me estaban viendo gente de la Selección Mexicana. Es el acercamiento que tuve con ellos", reveló el volante.

"Por las circunstancias no se dio (la convocatoria), pero por algo pasan las cosas. Trato de buscarle lo bueno a las situaciones, no me pierdo y no me frustró. Voy a seguir preparándome para que, cuando regresemos a la Liga MX, me sigan viendo", agregó, con esperanza.

Rocha es el futbolista mexicano con más goles en el torneo y además es el jugador que más veces toca el balón.

Además, en la entrevista publicada por 'ESPN' el elemento reveló que hubo fuertes acercamientos de Chivas en el último mercado de pases.

