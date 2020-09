El mensaje de Jesús Angulo para sus críticos por sus actuaciones en Chivas

Si bien Chivas consiguió apenas un respiro tras vencer a Tigres por la octava jornada del Guard1anes 2020 de la Liga MX, el Rebaño Sagrado está lejos de mostrar su mejor nivel. Entre tantos integrantes de la plantilla que son apuntados por distintas cuestiones, Jesus Angulo es uno de los que más le ha tocado padecer las críticas de sus detractores.

El extremo ofensivo, que viene de marcar un gol en la victoria 3-1 del cuadro de Guadalajara frente al club felino, no esquiva los duros cuestionamientos por parte de los aficionados del Rojiblanco, como así también de los analistas deportivos. La gran mayoría de estos hacen referencia a su nivel.

"Es raro que estén cuestionando que no tenía el nivel que se necesita para estar en un equipo como Chivas. Pero la verdad que nunca me dejé caer, nunca les hice a casos todos esos comentarios negativos y ahorita me he sentido muy bien, que paso por un buen momentos y le puedo dar alegrías al equipo", comentó Jesús Angulo, en conferencia de prensa.

El hombre con pasado en Necaxa y Xolos de Tijuana, que arribó al cuadro de Guadalajara a principios de 2020 y actualmente registra un gol en 16 partidos disputados, completó su declaración: "Si no me toca jugar, tengo que apoyar a mis compañeros, estar de la mejor manera, para que el equipo esté mejor y pueda sacar buenos resultados".

Así las cosas, Angulo se prepara para el duelo de este martes frente a Querétaro, por la novena jornada del Guard1anes 2020 de la Liga MX. El elemento sinaloaense tiene chances de sumar minutos nuevamente con el primer equipo.

