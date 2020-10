Emanuel 'Tito' Villa confesó cuándo será director técnico de Cruz Azul

Su amor por el futbol y la inquietud de seguir toda la vida en una cancha lo llevó a prepararse y a formarse como director técnico, es por ello que ahora ya con el título en mano, Emanuel Villa comienza a vislumbrar el panorama y ya habló acerca de su futuro en los banquillos.

Es así, que la pregunta de los aficionados de Cruz Azul que lo vieron festejar tantos goles enfundado en la camiseta cementera es obvia: ¿Cuándo volverá a La Noria como entrenador? La respuesta de 'Tito' Villa no apunta a una fecha específica, pero sí a un momento claro para él. Cuando esté listo y lo suficientemente preparado.

En palabras exclusivas para Bolavip México, Emanuel Villa confesó que ha tenido una ardua preparación para poder continuar su carrera como director técnico, sin embargo, considera que aún necesita pulir sus conocimientos para poder tomar las riendas de un equipo, sobre todo si se trata del equipo en el que se consolidó como goleador: Cruz Azul.

"Mi título ya lo tengo, me siento joven para ser técnico, necesito seguir creciendo, seguir aprendiendo, seguir preparándome, he tenido muy buenos maestros, he sacado muy buenas cosas de cada uno de ellos; Dios y el destino dirán si tendré alguna oportunidad y si me siento preparado para tomarla", destacó el exfutbolista argentino.

"Si algún día aceptó ser entrenador de alguien es porque realmente estaré convencido de que puedo aportar algo, si no, no quiero hacer papelones. Tengo fe en que algún día voy a estar dirigiendo, no sé en dónde, no sé qué me depare el destino", sentenció.

