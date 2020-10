Emanuel Villa reveló por qué se fue del Cruz Azul: "No me valoraron cuando hice todo para quedarme"

Emanuel Villa fue una de las cartas goleadoras más importantes del Cruz Azul en este siglo. Sus 66 tantos en 132 partidos lo ubicaron entre los 10 máximos goleadores de la historia de la institución, un verdadero lujo.

En ese marco, sorprendió mucho su repentina salida de La Máquina, en una temporada (la 2011/2012) en la que registró 15 dianas en 35 duelos disputados. En charlas con Bolavip, el atacante explicó esa decisión.

"Mi salida de Cruz Azul se dio porque no llegamos a un acuerdo contractual. Ellos se habían puesto con el tema de la edad. Yo tenía 29 años y para mí estaba pleno para seguir brindando buenas actuaciones, pero no me querían hacer un contrato de 3 años", señaló el argentino.

"Yo lo veía ilógico, porque había entregado buenos dividendos a nivel personal. 66 goles en 6 torneos es un promedio de 11 goles por campeonato. En México es una muy buena cifra. Yo vi que la institución quería deshacerse de mí, aunque no sé con qué objetivo. Imagino que con la idea de desocupar un cupo", agregó, disgustado.

"Yo lo entendí y no tuve ningún problema en hacerme a un costado. Si a uno como futbolista no lo valoran en donde hizo todo para quedarse...", fue la última señal inequivoca de Tito. ¿Se equivocó la directiva?

