Emotivo mensaje de Raúl Gudiño tras ser papá por primera vez

Raúl Gudiño está viviendo el mejor momento de su vida, tanto en lo futbolístico como en lo personal. El portero del Deportivo Guadalajara se ganó la titularidad con Víctor Manuel Vucetich y, por si fuera poco, se convirtió en padre por primera vez en su vida. Junto a Alejandra Román, su esposa, tuvieron a su primera hija, a quien llamaron Alessa.

Luego de 48 horas del nacimiento de la pequeña, el guardameta del Rebaño Sagrado se expresó en redes sociales mediante un emotivo mensaje, en el cual se mostró muy emocionado y aseguró no poder explicar el momento por el que está pasando.

"Este gran momento que no puedo explicar es un momento único e inigualable poder conocer después de tanto tiempo no sabes lo mucho que te amamos mi princesa Gracias AleRoman por esta gran dicha de ser papá Te amamos cómo no tienes idea Alessa", escribió junto a las primeras imágenes de su pequeña bebe", escribió.

Raúl Gudiño se convirtió en padre. Imago7.

Cabe recordar que, hace dos años, la pareja sufrió la pérdida de un bebé debido a las complicaciones que se les presentaron en el primer embarazo. Sin dudas, está será una alegría inmensa para ambos, ya que se les cumplió el sueño de ser padres.

Por otro lado, los comandados tácticamente por el Rey Midas se medirán por la séptima jornada del Torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX, esta noche a partir de las 21:06 horas del centro de México ante Pachuca. El duelo se llevará a cabo en el Estadio Hidalgo.

