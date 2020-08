En el duro presente de Chivas, Tena explicó qué es lo que lo tiene más molesto

Puebla, de sorpresivo inicio de torneo encontrándose líder junto al América , prolongó el mal momento de Chivas de Guadalajara derrotándolo 1-0 en condición de visitante gracias al tanto de Santiago Ormeño y provocando que los aficionados, que sin poder asistir al estadio eligen las redes sociales para expresarse, ya pidan la salida de Luis Fernando Tena del Rebaño.

El propio entrenador no ocultó su preocupación una vez finalizado el encuentro y expresó en rueda de prensa qué es lo que más le molesta del rendimiento del equipo: "Estamos muy preocupados y molestos por la falta de gol. No tenemos que poner como excusa ni como pretexto que nos falten cinco jugadores o que hoy sufrimos una expulsión en el primer tiempo", expresó.

Y agregó: "Igual tenemos que encontrar la forma de llegar al gol y en eso estamos fallando. Porque no es solo que no metamos goles, es que no estamos generando las oportunidades suficientes".

Además, habló sobre el debut de Eduardo Torres.



Pese a su expulsión a los 35 minutos del primer tiempo, Tena destacó al juvenil Alan Eduardo Torres, a quien le auguró un gran futuro defendiendo la camiseta del Rebaño. "Lo estaba haciendo muy bien, creo que va llegar a ser figura, hoy tiene la mala suerte de la expulsión, la entrada la hace sin intención. En cuanto pague su suspensión volverá a jugar", dijo.

Para intentar cosechar por primera vez tres puntos en el torneo Guard1anes 2020, tras un inicio con un empate y dos derrotas, Chivas de Guadalajara visitará el próximo miércoles a Juárez, que de ganar hoy a Pumas de la UNAM compartirá la cima de las posiciones con América, Puebla y Cruz Azul.

