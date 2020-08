Equipos de la Liga MX 'esconden' a sus aficionados los días de partido

Una de las principales exigencias por parte de las autoridades sanitarias de México para que pudiera regresar la Liga MX, en medio de la epidemia de coronavirus, fue la ausencia de aficionados en la tribuna, con el fin de evitar aglomeraciones y así disminuir los riesgos de contagio.

Y aunque la Liga MX ha cumplido, jugando la recta inicial del torneo Guard1anes 2020 a puerta cerrada en cada uno de los estadios, han sido los propios aficionados los que se han dado cita en distintos puntos para alentar a sus equipos.

Desde el torneo amistoso de pretemporada, la Copa por México, se pudo observar a aficionados de Pumas en Ciudad Universitaria para mostrarle su apoyo a los felinos durante el partido ante América, a pesar de que el semáforo epidemiológico aún indicaba un alto riesgo de contagios en la Ciudad de México.

Situación que se ha repetido durante los primeros partidos de la Liga MX, ya que los seguidores de varios equipos se han hecho presentes, ya sea afuera de los estadios o en los hoteles de concentración de los equipos para alentar a sus jugadores.

Sin embargo, con el objetivo de no incentivar a que más gente acuda a estas reuniones, entre los mismos equipos de la Liga MX tendrían un acuerdo 'no escrito' para no hacer públicas esta visitas espontáneas que han tenido.

De acuerdo con información de El Universal, equipos como Cruz Azul y América no han publicado imágenes de sus aficionados demostrando su apoyo para evitar que más gente acuda a verlos, conscientes del riesgo sanitario por el que aún atraviesa el país.

"El hecho de que los clubes de la Liga MX no repliquen en sus redes sociales visitas de aficionados a los hoteles de concentración o en las llegadas a los estadios, no quiere decir que no suceda y haya plena conciencia sobre la grave situación que se vive en todo el país por el Covid-19", publicó dicho medio.

