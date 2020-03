Hace pocos días que José Luis Higuera debutó como comentarista de ESPN en el programa Fútbol Picante, luego de estar alejado bastante tiempo de la escena pública.

Recordemos que fue Director General del Deportivo Guadalajara hasta junio de 2019, cuando abandonó la institución por una serie de malos manejos administrativos.

Al ex directivo ya le dieron la bienvenida con un típico cruce de opiniones. Fue Hugo Sánchez quien le marcó la cancha por ser el nuevo del canal.

"¿Estás de invitado? ¿Ya trabajas de colega nuestro? ¿Cómo es el tema", le preguntó el ex futbolista de Real Madrid. A lo que añadió: "Eres un todólogo".

"Para nada. La vida me sonríe, soy muy agradecido de familia, proyectos. Y ahora a disfrutar de esta etapa que no tiene nada malo. Está divertida, por lo menos no se sufre", remarcó el empresario.

