Luego de su gran paso por Europa que duró unos 10 años, Javier Hernández tomó la decisión de regresar a Norteamérica para jugar en Los Angeles Galaxy de la Major League Soccer.

El delantero de 31 años de edad sigue a su máximo nivel, por lo que hubiese sido un enorme fichaje para la Liga MX si el Deportivo Guadalajara iba por él.

Chicharito confirmó: "Todavía me quedan muchísimos capítulos de vida. La gente piensa que he venido acá a retirarme y no, no vengo a retirarme. Estoy más cerca del retiro, obviamente, tengo 31 años. Eso es una realidad, pero lo vengo a esta Liga a darlo todo".

"Yo no vengo aquí a retirarme, aunque sí estoy más cerca del retiro".



Así asegura #ChicharitoEnVersus sobre su llegada al LA Galaxy. ¡Leemos tus comentarios con nuestro HT! #️⃣



�� Al aire

�� @TUDNMEX/@TUDNUSA �������� pic.twitter.com/b6m9NHhWct — TUDN MEX (@TUDNMEX) March 3, 2020

"La Major League Soccer está aspirando a lo más grande y a ser una de las mejores Ligas del mundo. Va a haber mucho crecimiento, alegrías y aprendizaje", añadió el ex Manchester United.

Con estas declaraciones el atacante deja abiertas las puertas a un posible regreso al Club que lo vio nacer. ¿Se retirará en Chivas?

Lee También