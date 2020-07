Error de DC United para que lo empate New England Revolution gracias al Pipa Higuaín

Se juega una nueva jornada en la MLS is Back donde DC United busca lograr acomodarse en el Grupo C y el objetivo lo estaba logrando ya que le ganaba a New England Revolution. Sin embargo, un error en la salida y el partido está 1-1.

Faltaban menos de 20 minutos para que se acabe el partido y United controlaba el balón por lo que hacía posesiones largas.

Tremendo error defensivo que el 'Pipa' Higuaín no perdona y empata el partido para @dcunited.#DCvNE | #MLSisBack pic.twitter.com/FtLth1Fz2l — MLS Español (@MLSes) July 18, 2020

Sin embargo, el uno de los defensas de la franquicia de Washington DC le dejó el balón corto al portero, por lo que Federico Higuaín aprovechó la oportunidad para poner el partido en tablas.

De esta manera, por el momento DC United se mantiene tercero con un punto, mientras que New England Revolution se mantendría segundo con 4 unidades.

