Es un hecho: José María Basanta confirmó que no continuará en Monterrey

José María Basanta es sinónimo de continuidad y vigencia en Monterrey. Hace 12 años que llegó a Rayados, donde supo cumplir con creces.

Con ocho títulos en la espalda, uno de los jugadores que más ganó con el cuadro regiomontano, reveló que es tiempo de poner fin a su estadía en el club.

"Mi ciclo culminó acá. He dado todo lo que tenía. La verdad, del 2008 hasta ahora, he crecido muchísimo como persona. El club enseña valores increíbles que a uno le van quedando, como así también en lo profesional. Me voy dejando todo", comentó el defensa, en diálogo con Fox Sports Radio.

"EL CICLO ACÁ CULMINÓ, HE DADO TODO LO QUE TENÍA" #FSRadioEnCasa Es el torneo del adiós para Rayados y José María Basanta https://t.co/wUkLExtOmL pic.twitter.com/VmiSrHpqnM — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 20, 2020

¿Cuál será su futuro? A sus 36 años, el jugador aseguró que volverá a la Argentina, aunque no detalló en qué club continuará: "Voy a ver si sigo con esas ganas de seguir jugando en Argentina. Vamos a ver si culiminó mi carrera en mi país".

"LA DECISIÓN ESTÁ TOMADA EN CUANTO A REGRESAR A ARGENTINA, PERO EN CUANTO A JUGAR AÚN NO LO SÉ" #FSRadioEnCasa José María Basanta confirmó que el Clausura 2020 será su último torneo en el futbol mexicano https://t.co/wUkLExtOmL pic.twitter.com/6eahNeNMsb — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 20, 2020

