Es viral: a Nati Jota le salió muy mal un experimento y lo mostró en Twitter

Ustedes saben que aquí en Bolavip somos fervientes fanáticos de Nati Jota.

La influencer y periodista está ahora algo alejada de la televisión debido a este maldito virus.

Sin embargo, nunca le falla a sus orígenes y por eso es que nos sigue alegrando los días desde las redes sociales.

Esta tarde, la joven les contó a todos sus seguidores de Twitter el resultado de un "experimento" que hizo en Instagram.

"Veo un pibe que me gustó. Me fijo, como hago a veces, si alguna vez me mandó un mensaje chamuyándome. TRIUNFANDO", escribió.

En la foto se puede ver como el joven le respondió una historia tiempo atrás. ¿Para qué? Para insultarla. Muy feo.

Veo un pibe q me gustó. Me fijo, como hago a veces, si alguna vez me mandó un mensaje chamuyándome. TRIUNFANDO. pic.twitter.com/fuYuKYbbG9 — NATI JOTA ������‍♀️ (@natijota) July 12, 2020

No pasa nada Nati, no tenemos dudas de que hay muchos ahí afuera que matarían por una cita con vos. ¡Te queremos!

