Larissa Riquelme: Así luce la 'Novia del Mundial' a 10 años de conquistar Sudáfrica 2010

Han pasado exactamente 10 años desde que se disputó el Mundial de Sudáfrica 2010, en el que se escribieron un sinfín de páginas históricas, tanto dentro de la cancha, como fuera de ella; una de ellas, el cataclismo que ocasionó la belleza y sensualidad de Larissa Riquelme.

Mientras Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Gerard Piqué y compañía tejían el camino hacia la máxima gloria de su historia, en las tribunas apareció una chica que no pasó para nada inadvertida y que de inmediato se ganó la distinción de la 'Novia del Mundial'.

Larissa Riquelme en el Mundial de Sudáfrica 2010. (Getty Images)

Se trata de la modelo paraguaya Larissa Riquelme, quien se hizo presente en tierras sudafricanas para alentar a la selección albirroja y quien desde la Jornada 1 acaparó todos los reflectores por su extravagancia, y sobre todo su incomparable belleza, en las gradas de las canchas donde jugaba Paraguay.

❤️ 10 años del aquel mundial ��

Pura emoción..! pic.twitter.com/nNCI7PG5o3 — Larissa Riquelme (@lari_riquelme) June 11, 2020

Algo que sin duda llamó la atención de aficionados, e incluso los medios deportivos de todas partes del mundo, fue la particular cábala que tenía Larissa para los encuentros de la selección, entonces dirigida por Gerardo Martino.

Larissa Riquelme en el Mundial de Sudáfrica 2010. (Getty Images)

Y es que la sensual Larissa Riquelme solía colocar su celular en su pronunciado escote y aunque muchos no lo hubieran imaginado, ella posteriormente confesó que se trataba de una especia de cábala, con el objetivo de que su equipo saliera triunfante.

Larissa Riquelme en el Mundial de Sudáfrica 2010. (Getty Images)

Y al parecer le funcionó a la también actriz en más de una ocasión, pues hay que recordar que desde su debut, Paraguay sorprendió al empatar ante Italia, posteriormente venció a Eslovaquia y finalmente volvió a igualar contra Nueva Zelanda, para afianzarse como líder del Grupo F.

Larissa Riquelme en el Mundial de Sudáfrica 2010. (Getty Images)

Los Guaraníes se enfrentaron a Japón en los Octavos de Final y tras imponerse en los penales, y hacer soñar a Larissa y a todos los paraguayos, avanzaron a los Cuartos de Final, donde se toparon con el futuro campeón y finalmente se despidieron de la competencia, ante la tristeza de Larissa Riquelme, a quien todo mundo quería consolar.

Larissa Riquelme en el Mundial de Sudáfrica 2010. (Getty Images)

Pero la fama de la paraguaya no terminó ahí, pues por el contrario, tan solo fue el inició de su insospechada popularidad, pues a partir de entonces acaparó las portadas de las revistas más importante del mundo y no había un solo evento importante al que no asistiera.

Larissa Riquelme en la portada de Playboy. (Getty Images)

Larissa Riquelme en la portada de la revista H. (Getty Images)

Es así que, a 10 años de convertirse en la 'Novia del Mundial' Larissa Riquelme a sus 35 años de edad se mantiene muy activa en sus redes sociales, con la belleza y sensualidad intactas consintiendo a sus más de 1.2 millones de seguidores en Instagram y como toda una influencer.

Hasta hace un par de meses, Larissa Riquelme se desempeñó como conductora del programa 'Vive La Tarde' en su natal Paraguay, sin embargo el 4 de mayo se despidió con un emotivo mensaje a través de su cuenta de Instagram.

Así luce actualmente la 'Novia del Mundial', la bella Larissa Riquelme:

Lee También