Es oficial: Estados Unidos jugará amistoso en diciembre y en casa del Inter Miami

Durante la pasada fecha FIFA de noviembre, el entrenador de la Selección de Estados Unidos, Gregg Berhalter, había advertido que estaban trabajando para buscar la disputa de un último partido amistoso en el mes de diciembre; pues bien, lo va a tener enfrentando a un rival de Concacaf, como es El Salvador.

Así lo ha confirmado el presidente de la Federación de Fútbol de ese país, Hugo Atilio Carrillo, quien entregó detalles de este compromiso, el cual será el primero para los cuscatlecos después de 10 meses, cuando perdieron 0-1 ante Islandia en Carson, California.

El amistoso entre Estados Unidos y El Salvador se llevará a cabo el miércoles 9 de diciembre, en horario por confirmar, en el estadio del Inter Miami, en Fort Lauderdale, Florida, a puertas cerradas por la pandemia del Coronavirus, y se jugará con futbolistas de sus respectivas competiciones locales.

Presidente de @fesfut_sv Hugo Atilio Carrillo confirma en conferencia de prensa que el juego entre @LaSelecta_SLV �� @USMNT tendrá lugar a puertas cerradas el 9 de diciembre en el Inter Miami CF Stadium, Fort Lauderdale. pic.twitter.com/9B5rjqH2SQ — Mauricio Rivas (@RIVASMAU) November 19, 2020

Estados Unidos jugará ante rival de Concacaf



De esta forma, el cuadro de las barras y las estrellas tendrá su tercer encuentro preparatorio del 2020 contra un rival de la Concacaf, recordando que en febrero le ganó por 1-0 a Costa Rica, y el pasado lunes goleó por 6-2 a Panamá, en juego disputado en Austria.

Para pesar de los aficionados, el US Team no podrá contar para este compromiso con los jugadores que militan en el fútbol europeo, pues al no ser fecha FIFA, no están obligados a cederlos, por lo tanto, Berhalter convocará a futbolistas de la Major League Soccer (MLS) para este lance.

Cabe recordar que en lo que va del 2020, el seleccionado estadounidense ha ganado dos partidos, ante los ticos y canaleros, además de empatar sin goles como visita ante Gales.

