"Estamos para pelear con cualquiera": Gabriel Caballero y el gran momento de Juárez

Después de disputarse la primera mitad del torneo, Juárez es la revelación del Clausura 2020. Su quinto puesto en la Liga MX se suma a su gran participación en la Copa MX, en donde está a un paso de la final.

Con sólo seis meses en la Primera División, Los Bravos buscarán mantener los resultados para ser la sorpresa del futbol mexicano. Sobre este exitoso presente platicó en exclusiva para Bolavip México el entrenador del equipo, Gabriel Caballero, quien explicó los detalles del ambicioso proyecto futbolístico que tiene la institución.

"Estamos para pelear con cualquiera. La mentalidad del equipo es ir haciéndolo ganador y sea quien sea el rival, jugar de la misma forma o intentar hacerlo. Esto lo ha entendido bien el equipo", narró el argentino en comunicación teléfonica con este medio desde el estadio Olímpico Benito Juárez.

El experimentado técnico resaltó el plan integral que tiene con la directiva desde su llegada en junio de 2018: "Desde que llegué el plan era que en un momento íbamos a estar en Primera y que cada seis meses íbamos a ir afinando el equipo. El proyecto es a mediano plazo. Cada semestre, cada vez que termina un torneo incorporar quien se tenga que incorporar y yo dije que del torneo que empezamos en Primera División, a dos años el equipo tiene que salir campeón".

El ex jugador de la Selección Mexicana definió a Juárez como "un club serio, con gente seria". "Diseñamos todo esto juntos. No sólo la estructura del primer equipo, sino la estructura de todas las fuerzas básicas, de la institución, del complejo, del vestuario, de las necesidades, del restaurant, de la cocina", narró acerca de los puntos más importantes del plan para llevar al club a lo más alto. "Hay ambición en el proyecto. Va a ser una institución muy importante en unos años, pero ahora las cosas son inmediatas y vamos de a poco", añadió.

Caballero se mostró muy conforme con la actualidad futbolística de sus dirigidos, pero aclaró que todavía no han "conseguido nada", que van "paso a paso" y que les faltan 11 puntos para calificar. "Sabemos que lo difícil del futbol mexicano no es llegar a una posición, sino es mantenerse. Es es el reto: mantenernos en ese grupo de los ocho, que son los ocho que clasifican a la Liguilla", agregó y no dejó dudas de que Los Bravos tienen como meta la Fiesta Grande.

El rosarino puntualizó en la actitud que tiene su equipo como uno de las cualidades más importantes: "Es una parte que a mí me ha caracterizado como jugador y que se la quiero transmitir a los jugadores. Uno quiere que juegue bien, que sea vertical, que sea desequilibrante, que haga goles, que nos defendamos bien. Pero si, el pelear hasta la última pelota, eso se lo tenemos que ir inculcando".

Por otro lado, habló de los dos partidos claves que se avecinan: León por Liga y Rayados por Copa. Por el duelo con La Fiera de este domingo expresó: "La calidad de los jugadores, el entendimiento de ellos, la conducción del técnico, hace que sea un rival de cuidado y esperamos al mejor León, al margen de los últimos dos resultados que ha conseguido".

"El partido del miércoles lo plantearemos para contener, controlar un poco a Monterrey y también aprovechar las deficiencias de ellos o las virtudes de nosotros para poder hacerle daño. Buscaremos nuevamente hacer gol”, aseguró en torno a la revancha contra Rayados después de ganar 2-0 la primera semifinal.

Por último, repasó la clave del triunfo con un jugador menos ante los de Antonio Mohamed. “Los momentos emocionales en el fútbol de hoy son muy importantes. Monterrey, que tiene un gran plantel, pero que está pasando por un mal momento, tiene una opción a lo mejor y la erra. Nosotros que estamos de buenas, tenemos una opción y la metemos", concluyó el DT de 49 años.

Lee También