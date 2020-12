¿Quién quiere que sea campeón? Marco Fabián escogió entre Chivas y Cruz Azul

Contrariamente a lo que venían siendo las anteriores Liguillas, la Fiesta Grande del Guard1anes 2020 tuvo a los equipos denominados grandes entre los principales dominadores. Con el América eliminado, en las Semifinales quedan Chivas, Cruz Azul y Pumas (además del León).

+ Chivas vs León: transmisión en vivo a través de Bolavip

En esa línea, a Marco Fabián, exjugador de El Rebaño y de La Máquina, lo consultaron por un favorito para campeonar. A pesar de que le costó la decisión, finalmente escogió al Guadalajara por la cantidad de tiempo que estuvo en la institución.

"Me encantaría que hubieran dos campeones, pero sé que no se puede. Prefiero un poquito más a Chivas, porque te estoy hablando con el corazón. A lo mejor Cruz Azul lo merece y también con el corazón, porque también lo llevo dentro, no sólo por todos los años que no ha sido campeón sino porque ha trabajado excelente los dos últimos torneos", aseguró el volante.

¿CHIVAS O CRUZ AZUL? ������



EN EXCLUSIVAcon @MarcoFabian_10, el mediocampista nos habla sobre su presente, su favorito para ser campeón y su reencuentro con @FlacoTenaDT ahora como técnico de Bravos https://t.co/tlFUbcWdtT pic.twitter.com/6aoNroD7vc — MARCA Claro (@MarcaClaro) December 2, 2020

Sin embargo, y siempre en diálogo con Marca Claro, dio un veredicto final: "Si me voy un poquito con el corazón pues bueno, 20 años de estar vistiendo la playera de Chivas indican mi respuesta".

Cabe destacar que el actual elemento de Juárez debutó con Los Rojiblancos en 2007 tras un largo proceso de Fuerzas Básicas. En 2013 partió a Los Cementeros, pero solo estuvo un año antes de regresar a su casa.

Lee También