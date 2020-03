Fabián Estay fue durísimo con Ricardo Ferretti

La segunda etapa de Fabián Estay en el Toluca no fue la deseada. Luego de ser campeón en dos ocasiones, pasar por América y Europa, el jugador chileno retornó a los Diablos Rojos, pero Ricardo Ferretti le sacó todas las ilusiones.

“Yo había arreglado con Dorados por un año, incluso por mucho más dinero por lo que firmé con Toluca después. En ese momento, Rafael Lebrija me dijo que me quería por la historia que hice con el Toluca y arreglé por la mitad del dinero que con Dorados. Volví por amor”, comentó Estay en La Última Palabra.

Sin embargo, el recibimiento de Ferretti fue digno de una película de terror: “El Tuca fue muy claro conmigo; En el primer entrenamiento me dijo que no me iba a tener en cuenta y que ya tenía seis extranjeros y yo iba a ser siempre el sexto porque él no me había pedido”, reveló.

“Al principio la relación fue amena y después complicada porque el Tuca no le daba la atención necesaria a los que estaban en el banco”, contó el comentarista de Fox Sports.

"SE LO DIJE EN SU CARA EN UN ASADO, PERO ÉL LO TOMÓ PARA MAL" @FABIANESTAY10 explicó EN EL MURO de #LUP el altercado que tuvo con 'Tuca' Ferretti en Toluca pic.twitter.com/hLMlXTW3H8 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 19, 2020

Por último, detalló de qué manera quería arreglar las cosas: “Un día se lo dije en la cara en un asado, pero lo tomo para mal. Igual no soy rencoroso y le deseo lo mejor”, culminó.

Lee También