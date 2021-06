Eurocopa: piden retirarle la nacionalidad al delantero de Suecia que falló una clarísima ocasión ante España

España y Suecia cerraron la primera jornada del grupo E en la Eurocopa de Naciones con un empate 0-0 donde las criticas hacía la Roja parecerían llevarse todas las miradas. El equipo de Luis Enrique no pudo romper la dura defensa de los nórdicos, quienes también contaron con sus chances e incluso, tuvieron la mejor del partido en manos de un Marcus Berg al que ahora mismo se le pega sin piedad en su tierra.

El delantero de 34 tenía todo a favor para marcar el primero de lo suyos en el minuto 60, cuando tras una gran jugada de Alexander Isaak tan solo debía empujar el balón al fondo de la portería norte de La Cartuja. Para sorpresa de todos, Berg no pudo impactar bien el pase de su compañero y acabó fallando la ocasión del partido. En plena resaca del choque, sufre acoso en las redes sociales de su país.

Insultos y retiro de nacionalidad

Berg ha recibido el apoyo de sus compañeros tras unas feroces críticas de la prensa, quienes cuestionaron su capacidad para ser el reemplazante del lesionado Zlatan Ibrahimovic. En redes sociales los insultos y amenazas fueron subiendo de tono a medida que pasaban las horas, al igual que una absurda petición de retirarle la nacionalidad.

Entrenador y compañeros del delantero del Al Ain han querido dejar en claro que no solo no aceptan dichos reclamos a su número 9, sino que confían plenamente en sus condiciones: "Es tan ridículo, tan ridículo. No voy a gastar energía en eso. Yo y el resto del equipo sabemos lo importante que es 'Mackan' para nosotros. Este tipo de cosas son gestos muy bajos", aseguraba el portero y una de las figuras de la noche Robin Olsen.

En nuevo caso de amenazas y acoso en redes sociales a futbolistas, Marcus Berg ha sido el último en ser victima de la falta de medidas que permitan evitar que cualquiera pueda herir a los protagonistas desde el anonimato.

Lee También