Exjugador de Tigres UANL liquidó a Walter Gaitán por no aparecer en "momentos claves"

Walter Gaitán dejó una gran huella en el futbol mexicano vistiendo la playera de Tigres UANL gracias a su gran jerarquía. Su excelente visión de juego, control de balón, precisión, llegada al gol y pegada lo transformaron en un jugador totalmente distinto al resto.

Sin embargo, no todos piensan esto. Un excompañero suyo en los Universitarios lo tundió fuertemente por no aparecer en los momentos más importantes y puso a Irenio Soares por sobre el argentino como mejor futbolista. Se trata de Carlos Adrián Morales, hoy coordinador de inteligencia deportiva del Toluca, quien reveló esto en una entrevista con RG La Deportiva.

El mexicano compartió equipo con el Mago entre 2004 y 2006 y no dudó en destrozarlo tantísimo tiempo después. "Para mí Irenio era un crack, mejor Irenio, muchos dirán que estoy loco porque no digo que (Walter) Gaitán, para mi Irenio era un todo terreno que podía correr 95 minutos si era necesario, con una técnica siempre depurada, con un golpeo de balón increíble", apuntó Morales.

Más adelante lanzó: "No quiere decir que Gaitán no, era un jugador fuera de serie. Pero en su momento lo dije jugando para Tecos, después de Tigres, fuimos a Monterrey y me entrevistan, y dije que Gaitán sí era un jugador importante, pero que en momentos claves no era el Gaitán que todos queríamos ver".

Walter Gaitán se volvió en un referente del Club y de los aficionados por su gran calidad de juego y su gran costumbre de anotarle goles a Rayados. Anotó 8 tantos en Clásicos Regios, cosa que pocos pueden presumir. Además, conquistó 2 títulos de InterLiga en 2005 y 2006.

