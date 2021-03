Murió el padre de Matías Almeyda por coronavirus

Un día muy triste para el fútbol, este martes 2 de marzo falleció Oscar, el padre de Matías Almeyda. El hombre perdió la vida a los 78 años en el Hospital Pintos, de la ciudad de Azul, de Argentina, luego de luchar durante varias semanas contra el COVID-19.

La noticia se dio a conocer en las últimas horas luego de que Sivia Calcagno, madre de Matías, lo confirmara a través de su cuenta de Facebook.

"Mientras estoy el la cama del hospital recuperándome de COVID aquie pegadizo a mi se me murio mi marido Óscar Almeyda toda una vida juntos y hoy no puedo des pedirlo como quisiera pero Dios disponer las cosas que decir estoy destrozada quiesiera estar con toda mi familia pero no se puede Óscar por siempre estarás en mi corazón te ame y te amare hasta el día que nos volvamos a encontrar amor de mi vida", expresó la esposa de Oscar, que también tiene coronavirus.

El "Pelado" Almeyda, entrenador de San Jose Earthquakes, estuvo presente en el hospital durante el fallecimiento de su padre, pero aún no se ha expresado a través de las redes sociales.

¡Fuerza, Matías!

