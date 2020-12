Jesús Corona y Gerardo Martino apoyaron el nacimiento de la Federación Mexicana de Futbol Tenis

El futbol tenis comenzó siendo una práctica que los equipos profesionales y amateurs solían realizar en los entrenamientos, buscando mejorar la técnica individual de los futbolistas o, mismo, en calentamientos previo a ejercicios más intensos. No obstante, de ahora en más será un deporte regulado en México.

Este martes nació la Federación Mexicana de Futbol Tenis y que tiene a José Paoli como su CEO. La visión de la misma es la de promocionar la práctica de la disciplina como actividad recreativa a lo largo y ancho del país bajo el lema 'Aquí jugamos todos'. Cabe destacar que la FMFT será la encargada de organizar una liga profesional del deporte, además de que habrá una Selección nacional con participación en distintos eventos, incluidos los mundiales.

"Estoy seguro que su aparición en el país será muy prometedor para todos los que lo vayan a jugar. En especial para los jóvenes. Recuerden que este es un deporte en que aprenderán a colaborar, tendrán destreza y estrategia. Seguramente será algo muy emocionante”, afirmó Gerardo Martino, entrenador de la Selección de México de futbol, apoyando el emprendimiento.

Jesús Corona también apoyó la causa

“Me parece excelente porque tiene varios niveles amateurs y una liga profesional que será bien competitiva. La mira está puesta en México y se potencia a nivel internacional y por qué no ganar un Mundial Felicidades a todos”, declaró el jugador de Porto, Jesús Corona, mediante un video mostrado en la presentación oficial.

Tecatito no estuvo solo, Héctor Moreno también dijo algunas palabras: “Estoy muy contento de poder dar la bienvenida a la Federación Mexicana de Futbol Tenis. Lo estoy porque es un deporte que puede cambiar vidas y no solamente porque es un deporte muy divertido, sino también por los beneficios cognitivos que tiene y en lo físico. Es una práctica que incluye a todas y todos. No importa edad ni género, porque aquí jugamos todos”, concluyó.

Lee También