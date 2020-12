Julio Furch habló sobre su salida de Santos y dijo que lo empujaron a irse a Atlas

Uno de los grandes referentes que tenía Santos Laguna era Julio Furch, que no tuvo un gran torneo con los Guerrerros. Debido a esto, el conjunto Lagunero decidió transferirlo a Atlas, pero, antes de irse, el argentino dijo que estaba cómodo y que lo empujaron a que se vaya al club Rojinegro.

Para el Guard1anes 2020 se esperaba que el equipo de Guillermo Almada vuelva a ser protagonista como en el Apertura 2019, en el que terminó como superlíder, y en el Clausura 2020. Sin embargo, al equipo Guerrero le costó encontrar su juego y quedó eliminado en el repechaje.

Quien no funcionó bien en Santos fue Julio Furch que había comenzado el torneo como capitán, pero terminó perdiendo la titularidad. A esto se le suma la falta de efectividad que tuvo bajo los tres palos, por lo que la dirigencia decidió transferirlo a Atlas.

Sin embargo, antes de irse, el argentino habló sobre su salida del conjunto Guerrero y dejó muy claro que no quería irse. “Estaba muy bien y se lo dije de entrada a la dirigencia acá como a la de Atlas, me sentía muy bien en Santos. En mercados anteriores he dejado pasar muchas ofertas y sentí que esta podía ser una nueva posibilidad para mí, nuevos desafíos”, expresó el nuevo atacante de los Zorros, según lo informado por Jorge Ramos.

Y finalizó al decir que “Y si, yo por ahí tengo que decir la última palabra, pero es una decisión a la que te van empujando. Entonces, trate de asimilarlo, de tomar la mejor decisión con mi familia. Lo que se nos vino a la cabeza fue nuevos retos. Fue difícil la decisión de dejar Santos por que el cariño es muchísimo y me sentí aquí".

