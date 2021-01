Monterrey rechazó la primera oferta por Miguel Layún, pero Javier Aguirre le abrió las puertas

El Guard1anes 2021 está terminando su tercera jornada, pero todavía hay jugadores que pueden ser parte del mercado de fichajes de invierno. Miguel Layún, elemento importante de Monterrey en el campo y en el vestuario, podría abandonar a los Rayados en medio de la Liga MX.

El San Jose Earthquakes de la MLS realizó una primera oferta por el jugador mexicano, ya que pretenden armarse de cara a la siguiente temporada. Matías Almeyda es el entrenador del equipo y conoce el futbol mexicano a la perfección y, después de fichar a Javier Eduardo López, quiere ir por Layún.

Si bien la oferta ya está sobre la mesa de Monterrey, la directiva de La Pandilla encabezada por Duilio Davino tomó una decisión por la misma. No trascendieron números, pero TUDN reveló que los Rayados rechazaron la primera oferta porque entienden que podrían recibir más dinero por el futbolista.

Javier Aguirre le abrió las puertas a Miguel Layún

El medio citado también reveló que Javier Aguirre, entrenador de Monterrey, no pondrá reparos en la salida del jugador mexicano de 32 años hacia la MLS. No obstante, al Vasco no le será fácil reemplazarlo, ya que fue importante en los dos primeros partidos de los Rayados en el Guard1anes 2021.

Miguel Layún no ve con malos ojos un cambio de aire y el deseo personal es el de jugar en la MLS de Estados Unidos. En caso de concretarse su llegada, Almeyda dirigiría a cuatro mexicanos en San Jose Earthquakes además de Layún: Oswaldo Alanís, Carlos Fierro y La Chofis López.

