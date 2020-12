Ignacio Ambriz habló del posible interés de América por Pedro Aquino para el Guard1anes 2021

Club León continúa celebrando su consagración como Gran Campeón del Guard1anes 2020, tras vencer con claridad en la final a Pumas UNAM. La Fiera revalidó su condición de Superlíder y alcanzó el octavo título de su historia en la Liga MX, quedando en el cuarto escalón de la tabla histórica de títulos.

Como concecuencia de la gran actuación Esmeralda, el mercado de fichajes de invierno para el Guard1anes 2021 supone un desafío para el equipo de Guanajuato, pues aparece el interés de varios equipos por jugadores que demostraron buen nivel de juego. Tal es el caso de Pedro Aquino, quien sería objeto de deseo de Club América.

Al respecto del posible interés de las Águilas para fichar al futbolista, el que se expresó fue Ignacio Ambriz, quien espera que el peruano pueda quedarse de cara a la próxima temporada. Cabe destacar que aún no existe una oferta formal desde Coapa.

"Mira, al final estamos conscientes de la posibilidad, que alguien se pueda ir, de los que son jugadores importantes, hoy ya sabré bien eso, son los rumores que hay, siempre he creído que hay momentos en que los jugadores quieren crecer o quiere aspirar a otras cosas, pero no me gustaría adelantarme a algo que todavía no está, porque seguimos metidos en la final y en el festejo", declaró el entrenador en diálogo con W Deportes.

El centrocampista de los Panzas Verdes podría cambiar de equipo para el próximo torneo, para lo cual los Azulcremas deberían desembolsar dinero, o que el futbolista y la institución esperen a mitad de año cuando se venza el contrato del peruano y pueda salir en condición de libre.

#SONQOPeruanosEnElExterior | León venció 2-0 a Pumas UNAM y obtuvo el Torneo Apertura de México. Con este trofeo, Pedro Aquino consiguió su primer campeonato en el extranjero.

"Tomaremos cartas en el asunto, por ahí hablar con el jugador, intentaré localizarlo, cuál es su sentimiento, que pase lo que tenga que pasar y el equipo tiene que seguir, la institución está por encima de todo", concluyó Ambriz.

Los Esmeraldas tendrían la intención de ofrecerle una seductora renovación de contrato para retenerlo ante el interés de América y el sueño del futbolista de algún día migrar a Europa. Esto último podría ser un influyente, ya que Grupo Pachuca ha demostrado poder hacer saltar jugadores al Viejo Continente, como los casos de Aquivaldo Mosquera o Hirving Lozano.

El tema se encuentra abierto entre Panzas, Águilas y Aquino. Si bien son ciertas las ganas del futbolista por migrar, también quiere responder responsablemente por la confianza que le han dado como pieza clave en el equipo campeón.

