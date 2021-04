Fin de la ilusión para Chivas: Rodolfo Pizarro seguirá en Inter Miami

Rodolfo Pizarro se fue de la Liga MX con destino a la MLS, justo cuando estaba en el mejor momento de su carrera. Consolidado en Monterrey como uno de los mejores futbolistas de la Liga MX, Pizarro demostró que pudo lucir tanto en Chivas de Guadalajara como en el conjunto de Rayados.

A falta de propuestas de equipos europeos, Monterrey y Pizarro aceptaron la propuesta económica de Inter Miami, para así convertirse en el jugador más importante de la franquicia. Sin embargo, el primer año no fue de acuerdo a lo esperado y, después de las llegadas de Gonzalo Higuaín y Blaise Matuidi, el mexicano quedó en un segundo plano.

Como era de esperar, Pizarro es uno de los tres Jugadores Designados disponibles, aunque Inter Miami tiene un problema actualmente: cuenta con cuatro y deberán vender a uno de ellos antes del comienzo de la temporada. Por ese motivo, circuló en las últimas semanas el rumor que Rodolfo podría regresar a Chivas, aunque esto estaría descartado.

Rodolfo Pizarro no regresará a Chivas de Guadalajara

De acuerdo a la información de Salvador Pérez, Rodolfo Pizarro no será el Jugador Franquicia sacrificado, sino que lo sería el argentino Matías Pellegrini. “Inter Miami no está dispuesto a vender a Rodolfo Pizarro para deshacerse del cuarto DP. Miami está negociando a Matías Pellegrini y su futuro estaría en el CF Montreal, con quien ya tienen conversaciones”, reveló.

Pellegrini llegó a Inter Miami desde Estudiantes de La Plata como una de las joyas del futbol argentino, pero al igual que Pizarro no terminó de explotar. Ahora, con Higuaín y Matuidi dentro del equipo con contratos que se salen del tope salarial, no quedará otra alternativa que la franquicia de Florida lo termine vendiendo. Por su parte, Pizarro seguirá en la MLS y no volverá a Chivas.

