"En México se menosprecia a los que jugamos en otros países": Alan Pulido en la MLS

La MLS mejora año tras año y el rendimiento está a la orden del día, pero todavía hay quienes se animan a subestimarla. La principal excusa para hacerlo se debe exclusivamente a la Concachampions, competencia que le sigue perteneciendo a los equipos de la Liga MX. Allí, radica el motivo de quienes creen que el futbol mexicano es superior al de la liga de los Estados Unidos.

Alan Pulido, delantero de Sporting Kansas City, fue citado por Gerardo Martino en la última gira de la selección de México, pero el canterano de Tigres UANL no pudo jugar debido a una lesión que venía arrastrando. Ya en su franquicia, dio opiniones respecto a lo que se piensa en su país natal sobre los mexicanos en el extranjero.

"Siempre lo he dicho, en México menosprecian todo, a nosotros los mexicanos que jugamos en otros países y hacemos bien las cosas, en lugar de ser considerados de alguna otra manera siempre tratan de menospreciar, pero así es México, es un problema cultural", arremetió Alan Pulido en conferencia de prensa.

Alan Pulido no descarta regresar a la Liga MX

Pulido se fue de Chivas de Guadalajara en un gran nivel y, además, siempre quedó la cuenta pendiente respecto a lo que podría haber hecho en Tigres, ya que se fue del conjunto Felino muy joven para cumplir el sueño europeo. Su regreso, en alguno de ambos equipos, es algo que siempre está en la mente de los fanáticos.

“No se descarta ninguna posibilidad, en cualquier momento puedes romperla y se pueden abrir muchas puertas para poder regresar la liga mexicana o algún equipo europeo, claro que no se cierra esa posibilidad. Sinceramente por la edad, por lo que ya llevo es difícil regresar al futbol europeo, en la liga mexicana siempre está la posibilidad, creo que con lo que he logrado allá puede en algún futuro regrese, no se sabe”, sentenció.

