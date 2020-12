Adrián Mora reveló que quiso salir de Toluca tras el interés de Rayados de Monterrey

El Futbol de Estufa de la Liga MX sigue dando sorpresas mientras se aproxima el Torneo Guard1anes Clausura 2021. Adrián Mora, una de los futbolistas más importantes del Toluca en el último torneo, de un momento para el otro se convirtió en refuerzo de Monterrey.

Ilusionados con la presencia de Javier Aguirre como flamante entrenador, los Rayados realizan la pretemporada y todo parece indicar que el defensa sería la única incorporación en este mercado de fichajes de invierno.

Luego de su presentación oficial en la Pandilla, el zaguero admitió que no le resultó difícil dejar a los Diablos Rojos cuando supo del interés del equipo Regiomontano, al que llega en calidad de préstamo con opción de compra.

"No fue una decisión difícil, desde que supe que había interés no lo pensé, es un equipo que siempre está arriba en la tabla. Me sentí motivado de que estuvieran interesados en mí, no hubo mucho qué pensar", mencionó el jugador luego de anunciado en la Sultana del Norte.

Por su parte, Adrián Mora de 23 años dejó en claro el desafío que debe afrontar al tener que competir con referentes como César Montes y Nicolás Sánchez para obtener un lugar en el 11 elegido por el Vasco.

"Le voy a imprimir lo que busca el profesor, mucha intensidad, a sudar la playera. Todo lo que los aficionados buscan yo se los voy a dar", resaltó.

Mientras realiza la pretemporada y amistosos, Rayados de Monterrey sabe que debutará en el Guard1anes Clausura 2021 como visitante frente a Atlas, el sábado 9 de enero del 2021 a las 17:00 horas del Centro de México.

��| De vuelta a casa una última vez en el año �� ¡Llegamos al ��️ BBVA!#ArribaElMonterrey ��⚪ pic.twitter.com/PgJ4jYoXqb — Rayados (@Rayados) December 29, 2020

