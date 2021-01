"Firmaría hasta con los pies": Celso Ortíz presionó por la renovación con Monterrey

Pensando en el Guard1anes 2021 de la Liga MX, Monterrey solamente tendrá un refuerzo. Javier Aguirre únicamente solicitó una cara nueva dentro de su cuerpo técnico, pero la directiva comandada por Duilio Davino le concretó el fichaje de Adrián Mora, quien le dará más alternativas en la zona defensiva.

Este semestre será clave para evaluar el rendimiento de algunos futbolistas, sobre todo para los que se quedarán sin contrato a partir de mitad de año. Entre ellos está Celso Ortíz, quien este mismo martes fue consultado en conferencia de prensa acerca de la posibilidad de renovar su vínculo con Rayados.

"No he platicado nada con la directiva, he estado enfocado en la pretemporada. Ya ellos me dirán si sí o si no. Siempre he estado contento y feliz, si se me da la oportunidad firmaría hasta con los pies", confesó el volante central paraguayo, poniéndole algo de presión a las autoridades del conjunto regiomontano.

Ortíz reveló que aún está pendiente la renovación de su contrato.



Esto significará un llamado de atención importante para el cuadro de la Sultana del Norte. Y es que, por su rendimiento mostrado, en el 2020 fue tentado por clubes de Europa. Será mejor que empiecen a definir pronto qué buscarán del contención guaraní porque podrían perderlo si le llegara una oferta internacional...

"El torneo pasado nos faltó pretemporada, se ha trabajado bastante bien. Hay que hablar menos y trabajar más duro, estamos ilusionados y tenemos la confianza del profesor", cerró el futbolista sudamericano, demostrando buenas sensaciones antes del debut del sábado frente al Atlas en el Jalisco.

