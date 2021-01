¿Qué equipos buscarían a Héctor Moreno si se confirma su salida de Al-Gharafa?

Por cuestiones estrictamente vinculadas a lo económico, Al-Gharafa habría tomado la determinación de no renovarle el contrato a Héctor Moreno en el periodo de transferencias que se llevará a cabo en verano. ¿Qué quiere decir? Que, desde este momento, el futbolista de 33 años está en condiciones de platicar con cualquier directiva para arreglar su llegada en el venidero mercado de pases de los meses de junio y julio.

La información fue anticipada por fuentes de ESPN antes del fin de semana y, al tener en cuenta su pasado en las juveniles de Pumas UNAM, su nombre fue ligado a la posibilidad de volver a dar el presente en El Pedregal. ¿Es la única opción para el jugador mexicano? No, al menos otros dos clubes lo querrían.

En noviembre del 2020, el zaguero central habló con W Deportes y reveló qué otro equipo de la Liga MX lo buscó: "He hablado con gente de Chivas, cuando estaba José Luis Higuera antes y ahora con Mariano Varela. Se puede decir, no hay ningún problema. Agradezco muchísimo el interés". ¿Por qué no pensar que, desde este momento, Ricardo Peláez y Amaury Vergara estarán pensando en él para el próximo semestre?

Para tristeza de los Universitarios, otro destino para Héctor Moreno podría ser la MLS. De hecho, en la entrevista de meses atrás reveló su interés por el futbol de dicho país: "La MLS tiene un buen mercado, entonces podría tener el interés de los equipos por ahí. Sinceramente no he tenido contacto con nadie".

Tiempo atrás se lo cachó el defensor mexicano siguiendo y dándole 'like' en Twitter a publicaciones de Austin FC, una de las nuevas franquicias del torneo de Estados Unidos. Tranquilamente podrían tentarlo con una buena cantidad de dólares para ser el líder del grupo en el inicio de la experiencia deportiva.

