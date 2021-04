Aún no lo retiren: Paul Aguilar reveló qué pasará con el futuro de su carrera

Tras el Guard1anes 2020 de la Liga MX, la directiva del América tomó algunas decisiones drásticas para reestructurar al equipo. No solamente optó por cesar a Miguel Herrera de su cargo como entrenador, sino que además determinó no renovarle el contrato a un histórico para el club como lo es Paul Aguilar.

El Cachorón transitó todo el mercado de pases de invierno en condición libre, pero ningún cuadro llegó a buen puerto para ficharlo. ¿Qué sucedió? En plática con TVC Deportes Total reveló: "El objetivo que tenía era seguir en la MLS. Me llegaron propuestas pero por diferentes situaciones jamás se llegó a un acuerdo".

"Actualmente me encuentro manejando un pequeño negocio donde arreglo autos usados para posteriormente ponerlos a la venta", agregó el elemento de 35 años, confirmando a qué se está dedicando durante su alejamiento del futbol. Al menos, durante su desempleo, esa será su única fuente de ingreso...

A pesar de su edad, y del parate, Paul Aguilar fue claro: "No pienso en mi retiro porque me gustaría jugar al menos un año más. Espero que en el mes de junio me pueda acomodar en algún club". ¿Le llegará alguna propuesta de los Estados Unidos o de la Liga MX en el siguiente periodo de transferencias de verano?

Su cariño por América

"Sigo teniendo contacto con varios jugadores, sigo apoyando al club porque siempre seré americanista. Se está luchando siempre por las primeras posiciones y espero que puedan conseguir este título para darle una bonita alegría a toda esa afición", agregó el nacido en Concordia, Sinaloa, que se consagró campeón con la playera de las Águilas en siete oportunidades.

Lee También