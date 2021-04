Juan Manuel Iturbe se iría gratis a River: el dinero que pierde Pumas UNAM

Los medios argentinos encendieron una nueva alarma en Pumas UNAM, después de que los rumores sobre una posible salida de Juan Manuel Iturbe se dispararan. De acuerdo a la información de TNT Sports, el River de Marcelo Gallardo es el equipo que quiere repatriarlo, algo que no es necesariamente positivo para los Universitarios.

En lo deportivo, es probable que no sea la baja más sensible para el conjunto de la Liga MX, ya que no es primordial para Andrés Lillini. El nacionalizado paraguayo disputó 480 minutos de los 1080 posibles en lo que va del Guard1anes 2021, siendo un elemento que puede salir en el próximo mercado. No obstante, el problema radica en el cómo.

Juan Manuel Iturbe se iría a River, o a otro equipo, en condición de libre, ya que su contrato culmina junio. Los Universitarios tienen un gran inconveniente económico, por lo que desprenderse de un futbolista de esas características, que bien se podría haber dado por venta, sería desperdiciar una gran oportunidad de hacer caja.

El dinero que Pumas UNAM se pierde por Juan Manuel Iturbe

De acuerdo al sitio Transfermarkt, el valor de mercado de Iturbe es de 2.5 millones de euros, poco menos de los 3 millones de dólares. Para este Pumas, ese dinero sería agua en el desierto por sus problemas económicos que ya hicieron que se marchara Carlos González a Tigres UANL. Sin dudas, podría generarle más en el futuro.

“Ya me lo habían comunicado (sobre su salida) y creo que no va haber otra solución que cumplir mi contrato y ver qué me espera en un futuro, aunque hoy en día no es nada fácil y por eso quisiera irme de la mejor manera y poder hacer bien las cosas y demostrarme que yo sí puedo estar aquí", había manifestado en enero. Su alto salario es un impedimento para seguir, aunque Pumas podría haber recuperado buena parte con una venta.

Lee También