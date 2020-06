¿Fichará con América? Sergio Díaz no continuará en Cerro Porteño y viajará a México

Falta menos de un mes para el comienzo del Apertura 2020 de la Liga MX y el mercado de pases aún se está llevando a cabo, es por eso que los datos sobre posibles transferencias siguen circulando en redes sociales y en muchos casos ilusionan a los aficionados que quieren ver a sus clubes como nuevos campeones.

En esta oportunidad fueron los fanáticos del América los que quedaron confundidos. Y es que uno de los futbolistas que sonó para reforzar al equipo de cara a la siguiente temporada no continuará en actual cuadro y ya armó sus maletas para dirigirse al país donde estaría su nuevo destino profesional: México.

Foto: Getty Images

"Confirmado! Sergio Díaz no continúa en Cerro Porteño. Ya tiene pasajes para México", escribió Daniel Maciel, reportero de la radio 1330 AM de Paraguay. Además, se le sumó su colega Jorge Rojas: "No va a continuar. Su destino será el América de México, ya está viendo los pasajes".

Ante esta versión, Miguel Herrera platicó con la producción de Cardinal Deportes y respondió al supuesto rumor que vincula al atacante perteneciente a Real Madrid con las Águilas. No llegará: el estratega del conjunto azulcrema confirmó que el jugador de 22 años no está en planes de su equipo.

Cabe recordar que, días atrás, el Piojo confirmó que Nicolás Castillo no iba a ser inscripto en la nómina para afrontar el Apertura 2020, lo que significaría un extranjero menos para poder conseguir la contratación de otro nacido en México. Más allá de eso, aún le resta "deshacerse" de otro más.

CONFIRMADO.

Sergio Díaz está cerrando su vínculo con el América de México. Me dicen que ya estan viendo los pasájes. @mundoCERRO https://t.co/V6l8TttZ6A — Jorge Rojas (@JorgeRojas73) June 29, 2020

Lee También