Fin de la novela: Alejandro Rodríguez volvió a ratificar a Ricardo Ferretti como entrenador de Tigres UANL

Alejandro Rodríguez lleva tan solo una semana como presidente deportivo de Tigres UANL y ya tuvo que salir a aclarar varios versiones. ¿Qué sucedió con Miguel Ángel Garza? ¿Qué pasará con Ricardo Ferretti? ¿Qué harán con el préstamo de Leonardo Fernández con Toluca? Y de todas ellas salió con mucha altura.

En esta oportunidad, y cuando los rumores comenzaron a ser cada vez más fuertes, el Ingeniero se tomó el trabajo de platicar telefónicamente con AS México y dar precisiones sobre el futuro del Tuca en los Felinos. Sobre todo ahora, que surgió el nombre de Pedro Caixinha para tomar su lugar en el Apertura 2020 de la Liga MX.

El Inge celebra en Tigres (JAM MEDIA)

"Si yo me pongo a aclarar todas las cosas que siempre sacan en relación a Tigres no viviría y estaría todo el día desmintiendo y buscando en dónde salen los rumores y distintas 'fake news'. Me da mucha flojera andar desmintiendo todas esas burradas que de verdad sacan", aseguró el directivo de los de Nuevo León.

De hecho, aclaró cuál es la situación de Ferretti y dio detalles de su relación de mandamás a entrenador: "Me ha dicho varias veces 'si un día me levanto y no tengo ganas de ir a entrenador lo busco y le renuncio' y como todavía se levanta con esa ansia de quedar campeón hay Tuca para rato".

"Nosotros en realidad la parte de las renovaciones de repente me acuerdan '¿oye cuánto falta para el vencimiento?' aún falta un año y la cosa es que hay continuidad por los resultados que se tienen y por la mística de trabajo que ha habido en Tigres", cerró Rodríguez, ratificando una vez más al Tuca.

Lee También