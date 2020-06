Franklin Guerra respondió al interés de Rayados y Tigres UANL

Según reportaron distintos medios de comunicación en Ecuador, varias instituciones de la Liga MX tienen en carpeta a Franklin Guerra. El defensor de 28 años viene de hacer una gran temporada con Liga de Quito y ve con muy buenos ojos emigrar al norte del continente.

El Mariscal, como lo apodan, es pretendido por los dos conjuntos Regiomontanos: Tigres UANL y Rayados. En una entrevista vía llamada con Crack, el zaguero central confirmó esta información y no ocultó su gran deseo de jugar en el futbol mexicano.

"A mí sorprendió que hace unos días en redes sociales estallaron con el tema que me vincularon con un equipo allá (Rayados) y todo ese tema lo ve mi representante. Lo que sí te puedo decir es que sí hay acercamientos con dos o tres equipos, pero no te puedo dar detalles porque hasta que no haya firmado, no pasa nada, pero esperemos es que todo esté más claro esta semana. Hay un interés, pero tengo contrato con Liga por cuatro años", aseguró Guerra.

OJO RAYADOS ��



FRANKLIN GUERRA, defensa central de LDU, es pretendido por el MONTERREY ⚠️



El ecuatoriano es apodado 'Guatuso' y tiene 28 años. pic.twitter.com/9JzQCrk9Z1 — Alejandro Aguirre (@RegioAguirre) May 30, 2020

Reportan en Ecuador que Tigres estaría interesado en fichar al defensa Franklin Guerra, actual jugador de la Liga de Quito.



El 'Mariscal' también ha sido relacionado con Rayados. pic.twitter.com/8vGMF0jdM5 — Rafael Rivera (@RafaDato2) June 2, 2020

Más adelante detalló: "Claro que me interesa bastante el futbol mexicano; he podido ver algunos partidos y hay amigos allá como Renato Ibarra, Romario Ibarra, a Ánderson Julio que estuvo en el San Luis. Tengo mucha gente allá, a Jonathan Borja del Cruz Azul. Es un futbol que me interesa por cómo se maneja".

"Sé que Rayados es un equipo importante en México. Allá jugó un ecuatoriano (Walter Ayoví) muchos años y yo veía los partidos de él. Como te dije interesa mucho México y esperemos que se aclare todo esta semana", sentenció el ecuatoriano.

