En Miami se prepara para recibir su Super Bowl número once de los 54 que se realizaron en la historia de la NFL cuando se enfrenten Niners y Chiefs el próximo domingo.



Es por esto que repasamos las diez definiciones que se disputaron en la ciudad de Miami.

Green Bay Packers vs Oakland Raiders

Fue el segundo Super Bowl que se realizó, el 14 de enero de 1968, en la historia de la NFL . Fue victoria de los Packers frente a los Raides 33-14 con la asistencia de 75,546 personas. El MVP fue Bart Starr quarterback ganadores.

New York Jets vs Baltimore Colts

El 12 de enero de 1969 el estadio Miami Orange Bowl recibió por Super Bowl III en el que los Jets se consagraron tras vencer a 16-7. El MVP fue Namath QB de los Jets.

Baltimore Colts vs Dallas Cowboys

Fue el Super Bowl V en el que asistieron 79,204 personas para ver la victoria de Colts por 16-17 en 1971. El MVP Howley linebacker de los Cowboys.

Pittsburgh Steelers vs Dallas Cowboys

Después de cinco años el Miami Orange Bowl volvió a recibir a la final del Super Bowl en que los Steelers vencieron por 21-17 a los Cowboys. Fueron 80,187 personas que vieron la definición en el que MVP fue Swann receptor externos de Pittsburgh.

Lyan Swann MVP del Super Bowl X

Pittsburgh Steelers vs Dallas Cowboys

Miami volvió a ser sede la final del Super Bowl en 1979 en que los Steerlers volvieron a consagrarse tras ganar 35-31 frente a los Cowboys. El MVP de esa definición Bradshaw, QB de los ganadores.

Terry Bradshaw, QB Steelers, fue el MVP de ese partido

San Francisco 49ers vs Cincinnati Bengals

El Super Bowl XXIII se realizó en el Joe Robbie Stadium en el que San Francisco venció a Cincinnati 20-16. Rice, externo de 49ers, fue el MVP de ese 22 de enero de 1989.

San Francisco 49ers vs San Diego Chargers

Después de sies años la NFL decidió que la Miami vuelva a ser sede para la victoria de los 49ers frente a los Chargers por 49-26. El MVP fue Young QB de San Francisco.

Young, con el número 8, MVP del Super Bowl XXIX

Denver Broncos vs Atlanta Falcons

En el Pro Player Stadium Miami recibió el Super Bowl XXXIII en el que los Broncos se consagro antes los Falcons tras vencerlos 34-14. El MVP fue Elway, QB de Denver, en una final en el que asistieron 74,803.

Indianapolis Colts vs Chicago Bears

En el Dolphin Stadium se realizó el Super Bowl XLI en febrero de 2007. Fue victoria de los Colts 29 a 17 en el que Manning fue el MVP en encuentro en el que asistieron 74,512 personas.

Peyton Manning, QB Colts, fue el MVP del Super Bowl XLI

New Orleans Saints vs Indianapolis Colts

El 7 de febrero de 2010 en el Sun Life Stadium se realizó el último Super Bowl en Miami en que Saints venció 31-17 a los Colts. Brees, QB de New Orleans, fue el MVP en el que asistieron 74,059.





