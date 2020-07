Funes Mori no se conforma con lo logrado en Monterrey: "Quiero seguir haciendo historia"

Habiendo arribado a la Liga MX a mediados del 2015 bajo un manto de incertidumbre y pocas expectativas generadas por parte de la afición, Rogelio Funes Mori fue escalando en la lista de ídolos de Monterrey con el correr de los años y los partidos. Lo que en su momento comenzó como una mera relación de indiferencia, terminó convirtiéndose en una de amor y cariño absoluto.

Instalado en México desde hace varios años, el artillero argentino demuestra partido a partido que no pierde su apetito por seguir logrando cosas junto a La Pandilla, club en el que terminó convirtiéndose en un auténtico emblema. En las últimas horas, en diálogo con Miguel Layún, el atacante exteriorizó el cariño que tiene por Rayados.

Habiendo arribado a Rayados a mediados del 2015, Rolegio terminó siendo uno de sus principales exponentes (Foto: JAM)

Rememorando sus inicios en el futbol profesional y todas las batallas que tuvo que lidiar para hacerse un lugar en el mundo de un deporte que no da respiro alguno, el jugador surgido de las Fuerzas Básicas de River, haciendo mención a la importancia que cobró en Monterrey, indicó: "Entrar en la historia del club me enorgullece mucho, es algo que siempre busqué".

Continuando con la charla para el canal de YouTube de su compañero de La Pandilla, Rogelio manifestó: "Con los momentos difíciles que pasé en el futbol, es un logro importante para mí porque sabía que en algún momento tenía que explotar y las condiciones las tenía. Tenía que esperar el momento y aprovecharlo".

A modo de cierre, Funes Mori, dejando en claro que todavía tiene muchos sueños por cumplir de la mano de su tan querido club, culminó: "Rayados me ha recibido muy bien desde que llegué. A base de críticas, como todo, me he ganado el respeto de la gente y no me conformo. Quiero seguir haciendo historia".

