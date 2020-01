Artillero absoluto en los últimos torneos con Santos Laguna, Julio César Furch tocó todos los temas en la entrevista telefónica de este viernes por la tarde con Marca Claro.

"Las ilusiones siempre se renuevan después de un torneo raro para nosotros, hay sed de revancha. Ha sido tranquilo para mi el mercado de invierno, he ido aprendiendo a manejar los rumores, no me mueve el piso, estoy tranquilo en un club como Santos", tranquilizó el argentino a los fanáticos.

"Estoy contento en Santos, es un club impresionante", agregó en la misma dirección el ex San Lorenzo y Veracruz, entre otros.

"Brian me ha ASISTIDO mucho en Santos, tiene una habilidad muy buena"@julitofurch, JUGADOR de Santos en #MarcaClaroMVS

��102.5 FM

��336 Dish

�� https://t.co/hR2c0FjRUi pic.twitter.com/xK6hTnQuHh — MARCA Claro (@MarcaClaro) January 17, 2020

Con relación a algo de lo que siempre se quejaron los extranjeros, fue contundente: "No veo injusto el formato del fútbol mexicano, la Liguilla siempre es un torneo distinto".

Por último, Furch reveló el motivo por el cual no se cansa de anotar en este país: "Más que estudiar a los rivales, estudio a mis compañeros para conocerlos bien. Brian Lozano me ha asistido mucho en Santos, tiene una habilidad muy buena".

"NO veo injusto el formato del FÚTBOL mexicano, la liguilla siempre es un torneo DISTINTO"@julitofurch, JUGADOR de Santos en #MarcaClaroMVS

��102.5 FM

��336 Dish

�� https://t.co/hR2c0FjRUi pic.twitter.com/TLSzWX6Orh — MARCA Claro (@MarcaClaro) January 17, 2020

"Las ILUSIONES siempre se renuevan después de un torneo raro para nosotros, hay sed de REVANCHA"@julitofurch, JUGADOR de Santos en #MarcaClaroMVS

��102.5 FM

��336 Dish

�� https://t.co/hR2c0FjRUi pic.twitter.com/TaLGXw7bGB — MARCA Claro (@MarcaClaro) January 17, 2020

"Ha sido TRANQUILO para mi el mercado de INVIERNO, he ido aprendiendo a MANEJAR los RUMORES, no me mueve el piso, estoy TRANQUILO en un Club como Santos"@julitofurch, JUGADOR de Santos en #MarcaClaroMVS

��102.5 FM

��336 Dish

�� https://t.co/hR2c0FjRUi pic.twitter.com/dBo1xgOZ7Q — MARCA Claro (@MarcaClaro) January 17, 2020

"Más que ESTUDIAR a los RIVALES, estudio a mis COMPAÑEROS para conocerlos BIEN"@julitofurch, JUGADOR de Santos en #MarcaClaroMVS

��102.5 FM

��336 Dish

�� https://t.co/hR2c0FjRUi pic.twitter.com/xRSVkLWtLJ — MARCA Claro (@MarcaClaro) January 17, 2020

Lee También