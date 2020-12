Luis Fernando Tena respondió a los rumores que ponen a Darío Lezcano en Cruz Azul

Aunque todavía se está disputando el Guard1anes 2020 de la Liga MX, Cruz Azul empezó a diagramar el mercado de pases de invierno rumbo al Clausura 2021. Y la certeza es que Jaime Ordiales buscará un nuevo delantero para que Robert Dante Siboldi tenga alternativas suficientes en la zona del ofensiva.

De acuerdo con la información de ESPN, La Máquina está tras los pasos de Carlos González. Sin embargo, al darse a conocer su posible transferencia de Pumas UNAM a Tigres UANL, el conjunto de La Noria ejecutaría un plan B: buscaría a Darío Lezcano, el goleador que tuvo Juárez durante el último semestre.

+ Chivas vs León: transmisión en vivo a través de Bolavip

La negociación no será nada fácil para los capitalinos. Sobre todo después de haber escuchado a Luis Fernando Tena, flamante entrenador de los Bravos, en plática con ESPN: "Los planes son que siga aquí. Todos estamos contentos de que siga aquí, sobre todo la afición, nosotros y sus compañeros".

"Salvo que llegue una oferta de esas que son difíciles, no saldrá. De repente llegan esas ofertas, que no puedes rechazar, el mismo jugar insiste en irse, entonces se complica todo. Pero la idea es que siga con nosotros", agregó el Flaco , dejando la puerta abierta ante una suculenta propuesta económica.

"Ha sido extraordinario, no solo por los goles, sino porque sabe jugar. No solo es goleador, hace jugar a los demás. Ha sido sensacional su desempeño y por algo es titular de la Selección de Paraguay. Es algo que se dice fácil, pero realmente es difícil de lograr", cerró el ex entrenador de las Chivas de Guadalajara.

Lee También