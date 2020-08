Caballero contra Chivas: "Ante equipos importantes te perjudican"

Chivas de Guadalajara llegó a la Frontera con un nivel muy malo en lo que iba del Guard1anes 2020 y, lo peor, sin goles. Prácticamente sin generar oportunidades en ninguna de las tres jornadas anteriores y habiendo sumado solamente un punto, Luis Fernando Tena fue cesado de su cargo. No obstante, por fin llegó la primera victoria y José Juan Macías convirtió su primer tanto del certamen.

El gol del Rebaño llegó vía penal y, además, en el primer tiempo le pitaron uno en contra, pero el silbante terminó anulándolo luego de consultar el VAR. Esto evidentemente enojó al entrenador de los Bravos, Gabriel Caballero, quien criticó duramente al encargado de impartir justicia en el encuentro, advirtiendo que estuvo a favor de su adversario.

“Viendo desde afuera, nos acuchillan con el penal. No entiendo cómo el árbitro vio penal. Nosotros tenemos que estar preparados y sabemos que cuando juegas con los equipos importantes, nos van a perjudicar y te la tienes que comer. No me gusta hablar del árbitro porque confías en que van a ver, pero sí nos han acuchillado”, opinó Caballero en conferencia de prensa luego del cotejo.

De igual manera, el argentino tuvo autocrítica: “Sé que es difícil ser árbitro y me frustra. No pongo excusas, perdimos porque no jugamos bien. En el resumen, en el análisis ustedes verán y valoran si se equivoca para un lado o no. Yo no me quedo con eso. No fue un buen partido para nosotros, tenemos que mejorar y corregir".

“Los jugadores que no están a punto tienen que tratar de estar lo más rápido. No pongo excusas, perdimos, es un resultado que no queríamos y no esperábamos”, finalizó, aunque su mensaje respecto al silbante y los equipos grandes quedó claro.

